Stationsomgeving krijgt make-over Straten in het nieuw en fietssnelweg tot in Burst Claudia Van den Houte

22 juli 2018

12u00 1 Denderleeuw De stationsomgeving zal er binnen dit en twee jaar helemaal anders uitzien. De belangrijkste straten worden vernieuwd en aan het station zal een fietssnelweg richting Aalst vertrekken, met eindbestemming Burst. De gemeente vraagt de NMBS intussen om ook het stationsgebouw zelf aan te pakken.

Het gemeentebestuur is begonnen met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving. Dat past binnen het masterplan voor het centrum en de stationsomgeving, dat een toekomst uitstippelt voor de twee belangrijkste polen van Denderleeuw.

Concreet zullen meerdere belangrijke straten in de stationsomgeving vernieuwd worden. In de week van 6 augustus worden de bushaltes in de Stationsstraat al aangepast aan de nieuwe normen inzake toegankelijkheid voor andersvaliden. Voorts wordt ook een nieuwe inrit voor de pendelparking van Infrabel gerealiseerd, waardoor kruisbewegingen verdwijnen en het verkeer vlotter en veiliger kan.

Aansluitend starten op 3 september de asfalteringswerken in de Stationsstraat en Guido Gezellestraat. Daar worden de klinkers vervangen door een 'glad' wegdek en worden er ook fietssuggestiestroken aangelegd. Volgend jaar is het dan aan de Rodenbachstraat. Vanaf 2019 worden ook vier straten in de wijk Leeuwbrug vernieuwd. De heraanleg van de Bosstraat, Visserstraat, Leeuwbrugstraat en Sint-Annastraat wordt volop voorbereid en zal in fases uitgewerkt worden, verspreid over meerdere jaren. Momenteel worden er al grote nutswerken uitgevoerd in de stationsomgeving. "De grootste op het grondgebied", aldus schepen van Openbare Werken Jan De Nul (CD&V).

Fietsen tussen vijf stations

Voorts komt er ook een fietssnelweg die vertrekt aan de stallingen aan het station, en vervolgens richting Welle, Erembodegem, Aalst en Haaltert gaat, om te eindigen in Burst. Dankzij het positieve advies van de regionale mobiliteitscommissie wordt die snelweg bijna volledig gesubsidieerd. De gemeente is al bezig met de voorbereidingen en hoopt de werken volgend jaar te kunnen starten.

"Denderleeuw zal de eerste gemeente zijn die het dossier voor het eerste stukje van de fietssnelweg concreet opstart", aldus De Nul. "Die snelweg zal vijf stations met elkaar verbinden. Het tracé, dat door de provincie bepaald werd, loopt dan ook vooral langs spoorlijnen. Denderleeuw is dan ook een belangrijk mobiliteitsknooppunt, met naast het grote station ook twee middelbare scholen die heel wat leerlingen van buiten de gemeente tellen. Er werd specifiek bekeken om verschillende belangrijke aantrekkingspolen met elkaar te verbinden via de fietssnelweg."

Functioneler station

Eerder kondigde de NMBS ook al aan dat er volgend jaar vernieuwingswerken starten in het station van Denderleeuw. De perrons worden vernieuwd en verhoogd, met moderne luifels en schuilhuisjes. Ook de onderdoorgangen en de toegangen tot de perrons worden aangepakt. De roltrappen worden vervangen en er komen liften naar de perrons. Die werken zullen midden 2025 klaar zijn. "We roepen de NMBS op om ook de buitenkant van het stationsgebouw aan te pakken", zegt burgemeester Jo Fonck (sp.a/LvB). De NMBS laat weten dat de prioriteit ligt bij het functioneler maken van het station. "Maar we staan zeker open voor een gesprek met de gemeente over het stationsgebouw en de omgeving", aldus woordvoerder Dimitri Temmerman.