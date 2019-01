Start UiTPAS is succes: 150 aanvragen op één week tijd Claudia Van den Houte

11 januari 2019

19u25 0 Denderleeuw De elektronische spaar- en voordelenkaart UiTPAS is met succes gelanceerd in Denderleeuw. Op één week tijd hebben al meer dan 150 inwoners er eentje aangeschaft.

De UiTPAS werd gelanceerd op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 6 januari. “Dit is een hele mooi start en ik ben ervan overtuigd dat dit aantal nog zal stijgen. Met een UiTPAS kan je punten sparen tijdens vrijetijdsactiviteiten en die inruilen voor mooie kortingen of cadeautjes. We willen hiermee elke Denderleeuwenaar motiveren om deel te nemen aan activiteiten, gaande van sport over cultuur tot jeugdinitiatieven. De pas is ook een manier om wie het minder goed heeft, mee te laten genieten van het gemeentelijke aanbod”, vertelt schepen voor Cultuur Alberic Sergooris (CD&V).

“Kansarmen kunnen bijvoorbeeld met de UiTPAS kortingen krijgen voor activiteiten. De kortingen worden automatisch en discreet toegepast, zodat er geen sprake is van stigmatisering”, aldus schepen voor Sociale Zaken en Gelijke Kansen Sofie Renders (CD&V).

Volwassenen betalen 5 euro voor een UiTPAS, kinderen en jongeren onder 18 jaar 2 euro. Meer info over de UiTPAS via www.denderleeuw.be/uitpas.