Stap voor stap leren fietsen tijdens fietslessen voor volwassenen Claudia Van den Houte

26 februari 2019

17u53 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw organiseert fietslessen voor volwassenen.

Mensen die niet kunnen fietsen omdat ze het als kind nooit hebben geleerd of niet durven fietsen omdat ze het niet gewend zijn om zich in het drukke verkeer te begeven of al lang niet hebben gefietst, leren tijdens 12 fietslessen voor beginners stap voor stap fietsen. De lessen zijn volledig op maat van de beginnende fietser en worden gegeven door een ervaren lesgever, samen met een aantal vrijwilligers die hierbij zullen assisteren. Ze eindigen met een fietstochtje door Denderleeuw.

De lessen starten op 11 maart aan sportzaal Ottoy, Walleken 12, en vinden telkens op maandag-, dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9 tot 11.30 uur plaats. Er zullen fietsen zijn, maar als je zelf een fiets hebt, mag je die ook meebrengen. De deelnameprijs bedraagt 20 euro of 5 euro voor wie een UiTPAS heeft met kansentarief. Inschrijven via nele.dekock@denderleeuw.be met vermelding van naam, voornaam, adres, telefoon en/of gsm-nummer.