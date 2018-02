Springexperiment IKSO veroorzaakt mini-'aardbeving' 09 februari 2018

02u25 0 Denderleeuw Twee laatstejaarsscholieren aan het IKSO hebben gisteren een opmerkelijk springexperiment gehouden dat een miniscule aardbeving heeft veroorzaakt.

Liefst 520 leerlingen sprongen samen in de feestzaal van de school in de Middenstraat tegelijk op een beat en veroorzaakten zo trillingen. "Ze springen telkens twee minuten op hetzelfde tempo, de eerste minuut snel en de tweede minuut trager, waarbij ze tegelijk landen", vertelt Margot De Vos (17) die het experiment samen met klasgenote Laura Vanderhaeghe (17) uitvoerde. "We doen dit experiment als eindwerk om te kijken of dit echt een aardschok kan teweegbrengen en hoe sterk die dan is. Dat is gelukt. We zijn blij dat iedereen zo enthousiast was."





Geoloog

Ze werden bijgestaan door aardbevingsgeoloog Kris Vanneste, die werkt bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, afdeling Seismologie-Gravimetrie. "Onze leerkracht Aardrijkskunde kende hem en bracht hem met ons in contact." De trillingen werden gemeten met een seismometer, op 10 meter, op 35 meter en op 100 meter afstand. "Op de metingen zijn er duidelijk sterke uitwijkingen te zien. In het begin werd het sterkst gesprongen, nadien iets minder", vertelt Vanneste.





"Bij een aardbeving zie je wel meestal een bepaalde opeenvolging van pieken. Dat is hier niet het geval. Normaal wordt ook op kilometers afstand gemeten. Op 100 meter werden er vijf micrometer grondbewegingen op en neer gemeten, wat neerkomt op een 5.000ste van een milimeter of 1.5 op de schaal van Richter." Een miniscule aardbeving dus. (CVHN)