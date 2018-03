Sportweek voor senioren 15 maart 2018

Tijdens de laatste week van maart zijn alle Denderleeuwse senioren welkom in sporthal Ottoy voor een week vol sport en plezier. Ook een gezellig babbel en lekker ontbijt zullen niet ontbreken. Iedereen ouder dan 50, die zijn week op een sportieve en fijne manier wil doorbrengen, is welkom van maandag 26 maart tot en met vrijdag 30 maart, telkens van 9 uur tot 12 uur. Je hoeft helemaal geen atleet of actieve sporter te zijn, iedereen kan alle oefeningen op zijn of haar niveau uitvoeren. De kostprijs bedraagt 16 euro voor een volledige week en vier euro per dag. Inschrijven via webshop.denderleeuw.be. (CVHN)