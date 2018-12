Sporen van druggebruik gevonden langs spoorweg in Landuitstraat Koen Baten

25 december 2018

In de Landuitstraat in Denderleeuw heeft een bewoner langs de spoorweg sporen van drugs aangetroffen. Er lagen heel wat naalden in een doosje, en ook enkele lepels en zilverpapier. De politie werd verwittigd en is op de hoogte van het afval, dat morgen (woensdag) verwijderd zal worden. Over de druggebruikers zelf is er niets bekend.