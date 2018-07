Spooroverwegen uur afgesloten als gevolg van panne Koen Baten

23 juli 2018

15u20 1

In Welle waren maandagnamiddag meerdere spooroverwegen een uur lang afgesloten als gevolg van een seinstoring. Het ging om overwegen tussen Haaltert en Welle, zoals die in Terjoden. Door de panne gingen de slagbomen niet meer naar boven of beneden. Aan de overwegen ontstonden grote files. De politie van Denderleeuw/Haaltert kwam ter plaatse om de spooroverwegen af te sluiten en het verkeer om te leiden. Ook de treinen ondervonden hierdoor hinder en moesten vertraagd langs de overwegen rijden. Infrabel kwam ter plaatse om de panne te herstellen. Rond 15 uur was het probleem opgelost en kon het treinverkeer zich weer op gang trekken.