Spooroverweg in Hertstraat sluit niet 23 mei 2018

In het artikel van 19 mei 2018 over de spoorlopers aan de Hertstraat in Welle is een foutje geslopen. Daar werd er melding gemaakt dat de spooroverweg in de Herstraat ook zou afgesloten worden door Infrabel. De informatie die werd meegedeeld klopte echter niet. Dat laat Geert Van Cauter weten, voorzitter van de gemeenteraad van Denderleeuw. "De spooroverweg die wordt afgesloten is die in de IJzerenwegstraat even verderop. Van de Herstraat is er geen sprake om af te sluiten, dit wil ik toch even duidelijk stellen", aldus Van Cauter, die ook voor de NMBS werkt. "Door de verkeerde informatie is de essentie van het spoorlopen volledig verloren gegaan en dat kan niet de bedoeling zijn. Slechts vijf minuten wachten aan de overweg kan een leven redden", besluit van Cauter nog. (KBD)