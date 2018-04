Spijkerklas biedt leerlingen extra uitdaging 18 april 2018

02u46 0

De GO! basisschool Atheneum heeft voortaan een 'spijkerklas'. Kinderen komen er enkele uur per week voor extra uitdagende opdrachten, of om bepaalde leerstof nog even vast te zetten. "Wanneer je tegelijk hetzelfde aanbiedt aan iedereen, kan er frustratie ontstaan. Zwakkere presteerders haken dan af en bollebozen vinden de leerstof veel te gemakkelijk en haken ook af", zegt juf Ioné van de eerste graad. "Sterke kinderen mogen niet op hun honger blijven zitten", vindt directeur Peter Van Hove. "Via projecten kunnen ze zich nog verder verdiepen in specifieke leerinhouden of ze krijgen de kans om zelf eens een presentatie te geven aan hun klasgenoten." Maar de spijkerklas is er ook om - zoals de naam het zegt - kinderen die extra uitleg nodig hebben bij te spijkeren. De ene keer komt de spijkerjuf in de klas, een andere keer neemt ze leerlingen uit verschillende klassen samen voor extra uitleg." Daarnaast wordt de spijkerjuf ook ingezet om samen met de klasleerkrachten te zoeken naar de juiste uitdagingen in de klas wanneer de spijkerjuf er niet is. "Alle leerlingen moeten de basisdoelen ruimschoots behalen en sterke kinderen moeten de kans krijgen om te excelleren", besluit Van Hove. Wie meer wil weten over de spijkerklas kan een afspraak maken met de directeur (directie@bsgodenderleeuw.be) of langskomen tijdens de opendeurdag op zaterdag 2 juni van 14 uur tot 18 uur, De Nayerstraat 11a. (CVHN)