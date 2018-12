Spelontwikkelaar Frank De Raedt brengt tweede game uit voor feestperiode Claudia Van den Houte

18 december 2018

19u34 0 Denderleeuw Frank De Raedt uit Iddergem brengt voor de feestdagen zijn tweede eigen game uit. Die kreeg de naam ‘Plot’.

De spelontwikkelaar bracht begin dit jaar onder ‘Saffron Streams’ zijn eerste game ‘Broed’ uit, een spel voor alle leeftijden over de natuur en hoe moeilijk het kan zijn voor vogels om aan eten te geraken en te overleven. De nieuwe game wordt totaal anders. “Voor Plot ben ik een duisterder thema gaan opzoeken ”, aldus De Raedt. “Er is een PEGI 12-classificatie aan toegewezen. Dat betekent dat kinderen onder de 12 jaar het spel beter niet spelen.”

“De plot is eigenlijk een ‘turn-based’ puzzelspel (de computer en de speler mogen om beurt een zet doen), wat op zich niet zo schrikwekkend is. Maar de game speelt zich wel af in een zogenaamde post-apocalyptische wereld en het is dus de verhaallijn die bij momenten angstaanjagend kan zijn.”

“Het onderwerp is volgens mij net nu zo beklijvend omdat we weten dat er verschillende grote problemen, zoals de klimaatverandering en de toenemende sociale ongelijkheid, te weinig aangepakt worden. De meeste mensen kunnen zich waarschijnlijk wel voorstellen dat het slecht zou kunnen aflopen als we niets doen en laten belopen. Het is dat thema dat Plot gaat verkennen, en waarom het een PEGI-12 verdient.”

Plot is nu verkrijgbaar op Android en kan je downloaden voor smartphone of tablet via de Google Play Store. De eerste vijf levels zijn gratis uit te proberen, de overige 20 kan je kopen voor 1,79 euro. De game is dus niet volledig gratis te spelen, zoals Broed dat was. “De inkomsten uit reclame vielen wat tegen, dus heb ik het deze keer anders aangepakt. Je kan het spel nog steeds gratis uitproberen, maar als je het leuk genoeg vindt om uit te spelen moet je hem inderdaad kopen.”