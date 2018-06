Speel- en ontmoetingsweefsel krijgt verder vorm 05 juni 2018

02u43 1

De gemeente zal in de tuin van het Kasteeltje een speelaanleiding aanbrengen en zal drie passageplekken inrichten in de wijk Hemelrijk. "We willen de tuin graag aantrekkelijker maken voor de buurtbewoners om in te vertoeven, even op adem te komen en te genieten van de rust die je er ervaart. Dit nieuwe plekje is gericht op kinderen tot 6 jaar", vertelt Sofie Renders, schepen voor Jeugd (CV&V). "Met de passageplekken willen we informele ontmoetingsruimtes en herkenningspunten creëren in de wijk", vervolgt schepen voor Ruimtelijke Ordening Yves De Smet (sp.a/LvB). Sinds 2016 maakt Denderleeuw werk van het ontwikkelen van een speel- en ontmoetingsweefsel op het hele grondgebied. Het doel is om de openbare ruimte waar ontmoeting mogelijk is, op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden. In totaal gaat het om zo'n 80 grote en kleine openbare plekken in de gemeente. (CVHN)