Sms'en achter stuur leidt tot klap tegen verlichtingspaal 27 januari 2018

M.B. (27) uit Denderleeuw kreeg in de politierechtbank een geldboete van 200 euro opgelegd nadat hij met 0,71 promille alcohol in het bloed de controle over het stuur verloor. De man was een sms aan het versturen en botste tegen een verlichtingspaal. "Dit bewijst nog maar eens dat prutsen aan een gsm gevaarlijk is", merkte de politierechter op. (TVR)