Slijm maken in De Palaver Claudia Van den Houte

13 november 2018

13u15 2 Denderleeuw De Wissel organiseert woensdag een namiddag slijm maken in ontmoetingshuis De Palaver in Denderleeuw.

Slijm maken is dezer dagen populair bij kinderen. In De Palaver kunnen ouders samen met de kinderen slijm leren maken. Voor de kleinsten wordt er een slijmpje gemaakt van maïzena, de oudere kinderen krijgen al een wat moeilijker samen te stellen slijmpje voor handen. Lesgevers zijn Ashley en Naomi, maar Maria en de andere vrijwilligers van De Wissel zullen er ook bij zijn om te helpen. Heel wat basisproducten werden al voorzien, maar breng gerust zelf voedingskleurstof, een doosje om het slijm in te bewaren en versieringen, zoals glitters of oogjes mee.

Het slijm maken gebeurt op woensdag 14 november tussen 12 en 16 uur in de voormalige kerk van de wijk Hemelrijk in de Seringenlaan in Denderleeuw.