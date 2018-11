Slijm maken in De Palaver is groot succes Claudia Van den Houte

14 november 2018

16u54 0 Denderleeuw Het namiddagje slijm maken dat Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw woensdag met De Wissel organiseerde in ontmoetingshuis De Palaver, was een groot succes.

Dat slijm maken dezer dagen zeer populair is bij kinderen, ondervonden de organisatoren aan den lijve. Vele tientallen kinderen kwamen samen met hun ouders naar De Palaver om slijm te maken. Voor de kleinsten werd er een slijmpje gemaakt van maïzena, de oudere kinderen kregen al een wat moeilijker samen te stellen slijmpje voor handen.

Voor heel wat kinderen was het niet de eerste keer dat ze slijm maakten. “Het is heel leuk om te doen”, vertellen Amina (10) en Malika (7). “Als je boos bent of je kan je niet concentreren is het fijn om in slijm te knijpen of om het uit elkaar te trekken. Het is gemakkelijk te maken: met speciale lijm, scheerschuim, lenzenvloeistof en kleurstof. Daarna moet het dertig minuten in de koelkast. Ik leerde het via YouTube”, aldus Amina.