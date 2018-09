Slechts 156 stemmen nodig om kans te maken op 20.000 euro voor 't Kasteeltje of De Palaver via energiecampagne Claudia Van den Houte

05 september 2018

00u00 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw maakt kans op een subsidie van 20.000 euro voor nieuwe verwarming in 't Kasteeltje of dakisolatie voor ontmoetingshuis De Palaver. Je kan daarvoor stemmen via www.stroomversneller.be.

De Vlaamse overheid lanceerde de energiecampagne 'Overal Stroomversnellers', om lokale energieprojecten te stimuleren om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De gemeente Denderleeuw diende twee projecten in: ‘Nieuwe verwarming in ’t Kasteeltje’ en ‘Daksisolatie voor het ontmoetingshuis De Palaver’. "Het eerste project zet in op de vervanging van de huidige verwarmingsketel door een nieuwe energiezuinige gasketel", vertelt Yves De Smet (LvB/sp.a), schepen voor Ruimtelijk Ordening. "De huidige verwarming is verouderd. De nieuwe verwarming zal het voor bezoekers en deelnemers aan activiteiten in ’t Kasteeltje veel aangenamer maken om er te vertoeven. Met het tweede project willen we inzetten op energiezuinigheid. De meeste warmte in een gebouw gaat verloren via het dak. Door het dak te isoleren beperk je dit warmteverlies en kun je gemiddeld 30% op de energiekosten besparen. Bovendien verbetert dakisolatie ook het binnenklimaat in het gebouw. In de winter zal het langer warm blijven en in de zomer wordt de warmte buiten gehouden. Ook het thermisch comfort zal toenemen: de temperatuur blijft meer constant en er is minder snel last van koude luchtstromingen.”

"Om in aanmerking te komen voor een subsidie van liefst 20.000 euro hebben we 156 stemmen nodig. We doen dus een warme oproep aan de inwoners van onze gemeente om hun stem uit te brengen. Zo helpen ze ons mee aan het startbudget om de projecten uit te voeren", besluit schepen voor Milieu en Duurzaamheid, Sofie Renders (CD&V). Surf naar www.stroomversneller.be en breng voor 7 oktober je stem uit.