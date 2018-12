Sinterklaas krijgt warme ontvangst aan Schiptrekkersbrug Claudia Van den Houte

02 december 2018

19u23 0 Denderleeuw Sinterklaas en zijn zwarte pieten hebben zondag een warm welkom gekregen tijdens hun aankomst in Denderleeuw.

Heel wat kinderen waren samen met hun (groot)ouders afgezakt naar de Schiptrekkersbrug, waar Sinterklaas en zijn zwarte pieten aanmeerden met een boot. Niet met de stoomboot: “We mogen met de stoomboot niet op de Dender varen. Onze grote boot ligt dus nog in Antwerpen”, verklaarde de Sint later aan de kinderen. Nadat de Sint en zijn helpers alle kinderen hadden begroet, trokken ze onder leiding van harmonie De Dendergalm naar zaal Den Breughel.

Daar vertelde Sinterklaas op zijn troon op het podium dat zijn paard Slechtweervandaag ziek was nadat hij een slechte wortel had gegeten. Burgemeester Jo Fonck overhandigde de Sint een kaart die hij door zijn diensten had laten maken met daarop alle straten, schouwen en daken in Denderleeuw, zodat de Sint kan zien langs welke schouwen en daken hij het best komt. “Dat gaat ons heel wat tijdswinst geven”, aldus de Sint, die nog een belangrijke boodschap had: “Er zijn geen stoute kinderen in Denderleeuw.” De kinderen kregen nog wat lekkers mee naar huis.