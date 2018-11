Sinterklaas komt naar Denderleeuw Claudia Van den Houte

27 november 2018

Sinterklaas komt op zondag 2 december naar Denderleeuw. Hij wordt verwelkomd op het Dorp.

De Sint komt met zijn boot via de Dender naar de gemeente. Er zullen zondag vanaf 14 uur Sinterklaasliedjes worden gezongen op het Dorp in Denderleeuw. Bij slecht weer zal dat gebeuren in zaal Den Breughel. Om 15 uur komen Sinterklaas en zijn zwarte pieten met hun boot aan bij de schiptrekkersbrug. Alle kinderen zijn welkom om de Sint een warme ontvangst te geven.