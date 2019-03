Schouwbrand sloeg over op balk in zolder, schade blijft beperkt Koen Baten

27 maart 2019

10u39 0

In de Veldstraat in Denderleeuw is woensdagochtend rond 09.00 een kleine brand uitgebroken op de zolder van een woning. De schouw in het huis was aan het branden, maar door een kleine opening sloeg het vuur over op een van de balken in de zolderkamer. Dit zorgde voor wat rookontwikkeling waarop de brandweer er bij werd gehaald. De hulpdiensten hadden het vuur snel onder controle en konden voorkomen dat de woning verdere schade op liep. Er vielen geen gewonden bij de brand. Het huis werd verlucht. Door de brand was de Veldstraat een tijd afgesloten voor het verkeer.