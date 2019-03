School stuurt brief in twee talen naar niet-Nederlandstalige ouders, commotie blijft niet uit Claudia Van den Houte

20 maart 2019

17u59 6 Denderleeuw Op sociale media wordt er misnoegd gereageerd op een tweetalige brief die de Katholieke Centrumschool Denderleeuw (KCD) zowel in het Nederlands als in het Frans opstelde om ouders te informeren over de staking. Ook schepen van Onderwijs Jan De Nul (CD&V) is er niet gelukkig mee.

In de brief worden de ouders gevraagd om hun kind thuis te laten omdat de lessen niet doorgaan door de nationale staking in het onderwijs. Dat een deel van de brief in het Frans is opgesteld, stoot sommige mensen tegen de borst. Ook Vlaams Belang is er niet over te spreken. “Verschillende ouders hebben mij gecontacteerd omwille van de tweetalige brief”, aldus gemeenteraadslid Kristof Slagmulder. “Het toekennen van faciliteiten aan anderstalige ouders leidt alleen maar tot nog meer verfransing van onze gemeente en bevordert geenszins de integratie en het samenleven.”

Volgens directeur Ann Van Durme was de brief alleen voor Franstalige ouders bedoeld. “We hadden eerder al de (Nederlandstalige) brief die vanuit de vakbond was opgesteld, gepersonaliseerd en op maandag meegegeven voor alle ouders”, vertelt ze. “Die brief was echter taalkundig niet gemakkelijk opgesteld. Daarom hebben we gisteren nog een brief meegeven uitsluitend voor Franstalige ouders, met op de achterzijde ook een gedeeltelijke vertaling in het Frans.”

Vlaams Belang roept het gemeentebestuur op om in gesprek te gaan met de school en verwijst ook naar het Vlaams Manifest om de verfransing in de gemeente tegen te gaan. Voormalig burgemeester Jan De Dier van Duurzaam Vlaams Denderleeuw zegt zelfs officieel klacht te zullen indienen bij de bevoegde instanties.

“Ik ben als schepen van Onderwijs ook niet gelukkig met de brief”, reageert Jan De Nul (CD&V). “Een school heeft weliswaar wettelijk het recht om ook in een andere taal te communiceren naar bepaalde doelgroepen die de taal niet machtig zijn, maar dit was een nationaal aangekondigde staking. Ik betreur dat de directie niet vroeger gecommuniceerd heeft met de ouders en ik vind de brief ook jammer omdat wij als gemeentebestuur heel wat inspanningen doen om het Nederlands als voertaal te gebruiken. We zullen hiervan dan ook een punt maken op het eerstvolgende directieoverleg met de scholen”, besluit De Nul.