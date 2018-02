School start petitie voor Ardian en Merita LEERLING EN EX-LEERLING IKSO DREIGEN TE WORDEN UITGEWEZEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE & TOM VIERENDEELS

22 februari 2018

02u45 0 Denderleeuw IKSO Denderleeuw is een petitie gestart voor hun leerling Ardian Nuhiji (18) en zijn zus Merita (20), een oud-leerlinge van de school. Ze zijn van Macedonische afkomst en wonen al acht jaar in België, maar dreigen nu ons land te moeten verlaten. "We begrijpen niet dat dit net nu gebeurt, enkele maanden voordat Ardian zijn diploma kan behalen", aldus directeur Nico Van den Borre.

Ardian en Merita Nuhiji wonen al acht jaar in België, maar zijn samen met hun familie al jaren verwikkeld in een procedure om geldige verblijfspapieren voor ons land te krijgen. Hun moeder en oma werden vorige week, op woensdag 14 februari, opgepakt door de politie. "Het was de bedoeling om ons allemaal mee te nemen, maar gelukkig waren mijn broer, papa en ik niet thuis", vertelt Merita. "Mama en oma zitten nu in een gesloten centrum in Steenokkerzeel. Wat er met ons zal gebeuren, weten we eigenlijk niet zeker. We hebben een advocaat onder de arm genomen en hopen dat hij mama en oma uit het centrum kan krijgen en ons verblijf hier mogelijk kan maken."





Onderduiken

Ardian en Merita moeten nu noodgedwongen onderduiken en kunnen niet meer naar school. "Ik zit in mijn eerste jaar 'Human resources and sales' aan de KdG-hogeschool in Antwerpen. Ik had nog niet zo lang geleden mijn resultaten van mijn examens van de voorbije examenperiode gekregen en ik was voor alle vakken geslaagd. Heel spijtig dat ik nu de lessen niet verder kan volgen", aldus Merita. Ardian volgt zijn zesde en dus laatste jaar Economie-Moderne Talen aan het IKSO in Denderleeuw. De school is een petitie gestart voor leerling Ardian en oud-leerlinge Merita. "We willen hier als school op reageren. Kinderen moeten naar school kunnen", vindt Nico Van den Borre, directeur van IKSO.





"Alle jongeren hebben recht op onderwijs. Bovendien is Ardian slechts enkele maanden verwijderd van zijn diploma en zou het zeer spijtig zijn als hij nu niet zou kunnen afstuderen. We begrijpen niet dat dit net nu moet gebeuren. Er is niet over nagedacht wat dit betekent voor hen", aldus Van den Borre.





Oorlog

Moeten terugkeren naar Macedonië zou een ramp zijn voor Ardian, Merita en hun familie. "We zijn naar België gekomen omdat mijn papa in 2001 heeft deelgenomen aan de oorlog in Macedonië. In Macedonië is er een amnestie geweest voor de mensen die deelgenomen hebben aan de oorlog, maar toch worden die mensen nog altijd gearresteerd, gemarteld en gedood. Mijn papa zag wat er gebeurde en besloot daarom om naar België te vluchten. We willen allesbehalve terugkeren naar Macedonië, een land waarmee we weinig vertrouwd zijn. We hebben hier in België tenslotte ook een leven opgebouwd in die acht jaar. We zijn hier opgegroeid en de mensen geworden die we vandaag zijn", besluit Merita.





De petitie is te vinden via www.petitie24.nl/petitie/1663/petitie-voor-ardian-en-merita.