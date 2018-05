Scholieren negeren gesloten overweg POLITIE WIL OVERTREDERS IDENTIFICEREN VIA FOTO'S GETUIGEN KOEN BATEN

19 mei 2018

02u32 0 Denderleeuw Een tiental scholieren is gisterochtend rond 8 uur gefotografeerd toen ze de gesloten spooroverweg aan de Hertstraat in Welle overstaken. Infrabel denkt eraan de overweg af te sluiten. Tot dan zal de politie opnieuw controleren. Spoorlopers riskeren boetes vanaf 50 tot 3.000 euro.

De spoorwegen voeren al jaren campagne om mensen de gevaren van spoorlopen te doen inzien. Toch riskeren nog heel wat mensen hun leven. Zo ook gisterochtend aan de spooroverweg in de Herstraat in Welle. Daar stak een tiental scholieren de spoorweg over hoewel het licht op rood stond en de slagbomen naar beneden waren. Ook een jonge moeder kroop nog met haar kinderen onder de slagboom en stond op het punt over te steken. Bij enkele getuigen ontstond er commotie hierover. "Dit is hier bijna dagelijkse kost. Het veroorzaakt levensgevaarlijke situaties. Een iemand stak zelf nog over toen de trein al aankwam", zegt een anonieme getuige.





De politie van Denderleeuw/Haaltert bevestigt dat het niet de eerste meldingen van spoorlopers aan die overweg zijn. "In het verleden heeft Securail ons al eens gecontacteerd dat er enkele spoorlopers te zien waren", aldus commissaris Wim Van Vaerenbergh. "Wij zijn toen onmiddellijk in actie geschoten en hebben controles uitgevoerd. Het is zeker geen slecht idee om onze controles nogmaals op te voeren en de spoorlopers eruit te plukken."





Zware geldboetes

De beelden van de spoorlopers zullen overgemaakt worden aan de politie. "Als we de overtreders kunnen identificeren, wordt er een dossier opgesteld en overgemaakt aan het parket. Zij zullen dan later beslissen wat er moet gebeuren en hoe zwaar de overtreders gestraft worden. Dit kan gaan van een minnelijke schikking tot zware geldboetes uitgesproken door een rechter." De politie wil ook overtreders waarschuwen. "Het is zo gevaarlijk om te doen en het loopt soms fout af. Spoorlopers moeten stilaan gaan beseffen dat ze spelen met hun eigen leven", besluit Van Vaerenbergh.





Spoorwegmaatschappij Infrabel reageert opnieuw scherp op de spoorlopers. "Het is een fenomeen dat jammer genoeg nog te vaak voorkomt. Wij zullen blijven hameren op de boodschap om het niet te doen. Wij nemen maatregelen en sluiten spoorwegen af, net zoals deze in de Hertstraat in Welle, maar een termijn kunnen wij hier niet op kleven", zegt Thomas Baeken van Infrabel. "Tot dan willen wij iedereen oproepen om de regels te respecteren, dit voor de eigen veiligheid van de betrokkene, want je weet nooit wanneer de trein komt", klinkt het. Binnenkort komt er nog een nieuwe campagne om het gevaar opnieuw aan te kaarten.