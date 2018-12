Samen studeren op Blokspot in ‘t Kasteeltje Claudia Van den Houte

06 december 2018

17u36 0 Denderleeuw Blokspot opent vanaf maandag 17 december opnieuw de deuren voor studenten. Ze kunnen er samen met medestudenten in de boeken duiken.

Wie liever in gezelschap studeert, kan vanaf maandag 17 december tot en met vrijdag 1 februari terecht in ‘t Kasteeltje in de Stationsstraat, telkens van 8 uur ’s morgens tot 22 uur ‘s avonds.

Er is gratis koffie, water en wifi. De studenten vinden op Blokspot ook een koelkast en een microgolfoven om hun favoriete studiefood op te warmen en drinks te bewaren.

Blokspot is volledig gratis. Meer info op www.denderleeuw.be/blokspot.