Samen studeren in 't Kasteeltje Claudia Van den Houte

14 augustus 2018

18u42 1 Denderleeuw Studenten kunnen vanaf donderdag opnieuw terecht in 't Kasteeltje in Denderleeuw. In 'Blokspot Kasteeltje' kan er samen worden gestudeerd tijdens de blokperiodes.

Ook deze blokperiode wordt 't Kasteeltje opnieuw opengesteld voor studenten. Van donderdag 16 augustus tot vrijdag 7 september kunnen er elke werkdag 25 studenten terecht van 8 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds. Er is gratis koffie, water en wifi, er staat een koelkast waarin de studenten dranken kunnen bewaren en een microgolfoven waarmee maaltijden kunnen worden opgewarmd. De blokspot is gratis. Meer info via www.denderleeuw.be/blokspot of via de Facebookgroep 'Blokspot Denderleeuw'.