Rookontwikkeling door roofingwerken 07 juni 2018

02u53 0

De brandweer van Denderleeuw moest gisteren uitrukken voor een brand in de Geallieerdenstraat. Rond 11 uur 's ochtends was men bezig met dakwerken en roofing. Plots ontstond er een rookontwikkeling binnen in de woning en werd de brandweer verwittigd door de eigenaars. Zij konden het vuur snel doven.





De schade aan de woning bleef erg beperkt. Niemand raakte gewond. De straat was wel een tijdje afgesloten voor het verkeer. (KBD)