Rondleidingen tonen hoe ADO Icarus mensen met beperking ondersteunt in zelfstandig wonen Claudia Van den Houte

16 maart 2019

20u31 0 Denderleeuw ADO Icarus, een organisatie die zo’n 800 Vlamingen met een beperking ondersteunt, is voor het eerst te bezoeken in Denderleeuw tijdens de Dag van de Zorg, op zondag 17 maart. Er zijn rondleidingen met vertrek in Ontmoetingshuis De Palaver.

ADO Icarus heeft een dienst voor zelfstandig wonen in de wijk Hemelrijk. Van daaruit worden zo’n 16 bewoners de klok rond ondersteund. Daarnaast assisteert ADO Icarus ook nog een aantal mensen in hun thuissituatie en biedt het alarmassistentie aan een aantal senioren die in de buurt wonen. “Geïnteresseerden krijgen tijdens de Dag van de Zorg voor het eerst in het dertigjarig bestaan van ADO Icarus de kans om van dichtbij kennis te maken met de 24/24u-ondersteuning”, aldus Sofie Renders, schepen van Sociale Zaken en Gelijke Kansen (CD&V). “Je maakt er kennis met de werking, bezoekt een aangepaste woning en ontmoet een aantal gebruikers van de dienstverlening.”

Iedereen is op zondag 17 maart welkom in ontmoetingshuis De Palaver, Seringenlaan 1 in Denderleeuw. Vanaf 10 uur tot 16 uur start elk half uur een rondleiding. Eerst geven een medewerkers van ADO Icarus samen met een bewoner een woordje uitleg over de werking van de organisatie. Nadien volgt een rondleiding in een aangepaste woning.