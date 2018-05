Rode Kruis houdt geslaagde stickeractie 24 mei 2018

02u41 0

Dries De Vleminck (oud-deelnemer The Voice) zet als geëngageerde bv zijn schouders onder de stickeractie van het Rode Kruis omdat hij de belangeloze inzet van de Rode Kruisvrijwilligers onder de aandacht wil brengen. Met een 20-tal vrijwilligers en sympathisanten is het Rode Kruis er dit jaar opnieuw in geslaagd om in nog geen week tijd liefst 4.900 stickers te verkopen. De opbrengst wordt gebruikt om materiaal aan te schaffen, cursussen EHBO en AED te geven, voor de omkadering van de bloedinzamelingen en voor het functioneren van de hulpdienst.





(CVHN)