Ringlaan afgesloten voor 'Strafste School' LEERLINGEN GO! ATHENEUM LATEN MNM-JURY DE GEKSTE OPDRACHTEN UITVOEREN CLAUDIA VAN DEN HOUTE

28 april 2018

02u32 0 Denderleeuw De volledige Ringlaan werd gisteren afgesloten voor de wedstrijd van 'De Strafste School'. Het GO! Atheneum is finalist. De juryleden van radiozender MNM moesten de gekste opdrachten uitvoeren tijdens een traject met step, rolstoel, go-cart en tandem.

Het GO! Atheneum Denderleeuw is één van de 15 finalisten van 'De Strafste School van 2018', een initiatief van radiozender MNM. Een jury bestaande uit dj Tom De Cock, Nora Gharib, Henny Seroeyen - bekend van 'De Buurtpolitie' - en een medewerker van de VSK/Ambrassade kwamen gisteren langs op de school. De leerlingen hadden geen moeite gespaard om hen te bewijzen dat hun school de strafste is. Toen de wagen van de MNM-jury aankwam op een lege speelplaats, kwamen er enkele leerlingen tevoorschijn die de ramen blindeerden.





Wanneer de zwarte doeken weer verdwenen, stonden alle leerlingen van de school rond de wagen. De juryleden werden onder luid gejuich naar het podium begeleid. Daar maakten ze kennis met het schoollied en vernamen ze dat de letters van de schoolslogan waren verdwenen en dat ze die moesten terugbrengen.





Gekke opdrachten

Dat konden ze doen door met de step, rolstoel, go-cart en tandem een parcours af te leggen in de Ringlaan, die voor de gelegenheid volledig afgesloten was voor verkeer. Langs het parcours stonden er acht standjes waar de juryleden een opdracht tot een goed einde moesten brengen en zo letters verdienen. De MNM-juryleden maakten een trampolinesprong, zongen en dansten mee met de leerlingen, maten tijdens een chemieproef de pH-waarde van vloeistoffen die in een grote hoop schuim veranderden, braken hun hersenen over een denkoefening en nog meer.





Aan het einde van het parcours werden ze opgewacht door de brandweer. Henny Seroeyen mocht van op de brandladder waterballonnen naar beneden gooien. De andere juryleden moesten die opvangen in een kom. Terug op de speelplaats werd de schoolslogan gevormd en telde Belgisch kampioen beatboxen Tim Van Droogenbroeck af naar de 'Color-Run'. Dat was geen 'run', maar wel een gigantische explosie van kleurpoeders in de kleuren van MNM.





Hechte sfeer

De leerlingen zijn erg tevreden. "Er was een hechte sfeer. Het kleurenpoeder en het schoollied was leuk om te doen en de juryleden die de waterballonnen moesten opvangen was gewoon hilarisch", aldus Noor Huygh (14), Charlotte Fieuw (15) en Daphne Pyck (15). "Ongelofelijk zo'n kleurrijke school, letterlijk en figuurlijk", vond Tom De Cock. "Heel leuk dat de leerlingen ons in de buurt rond de school hebben meegenomen en de buurtbewoners en de brandweer hebben betrokken. Ik heb het gevoel dat ik iedereen ken." Ook Nora Gharib was onder de indruk: "De diversiteit in deze school is enorm. Dat is mooi om te zien. Je merkt dat iedereen hier welkom is."





Volgens de jury maakt het GO! Atheneum Denderleeuw zeker kans om te winnen. De winnaar wordt op donderdag 3 mei bekendgemaakt.