Reigerstraat maandag afgesloten door werken Claudia Van den Houte

10 februari 2019

16u12 0 Denderleeuw De Reigerstraat in Denderleeuw wordt op maandag 11 februari afgesloten voor doorgaand verkeer.

Op die dag voert De Watergroep immers rioleringswerken uit ter hoogte van Reigerstraat 10. Het eenrichtingsverkeer in de straat wordt tijdelijk opgeheven zodat inwoners hun woning via de Kortestraat of Vooruitgangstraat kunnen bereiken. Bewoners uit de onmiddellijke omgeving plaatsen het best hun voertuig niet op de oprit, aangezien de rijbaan in de directe omgeving van huisnummer 10 en de werkzone onderbroken zal zijn.