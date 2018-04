Red Flames bezoeken Red Ladies Standaard 20 april 2018

De Red Ladies Standaard Denderleeuw krijgen nu zondag 22 april bijzonder bezoek over de vloer. Red Flame en Anderlechtspeelster Laura De Neve zakt dan immers af naar de pleinen van de Red Ladies aan het Walleken. Bovendien brengt De Neve, die meter is van de meisjesacademie, nog een extra Flame mee: ook Laura Deloose zal aanwezig zijn. Beide dames voetballen zondag tussen 9 uur en 10 uur mee met de meisjes van 5 tot 12 jaar. Wie wil meetrainen, wordt verwacht om 8.45 uur op pleinen van Red Ladies Standaard Denderleeuw. De Red Ladies Standaard Denderleeuw, die vorig jaar werden opgericht, bestaan uit een meisjesvoetbalschool en een damesploeg. "Het is de bedoeling om met dit bezoek onze meisjesacademie onder de aandacht te brengen", zegt verantwoordelijke Jochen Baert. "Die is er om de 14 dagen voor alle meisjes voor wie de stap naar een club nog te groot is. We hopen dat ze zo die stap makkelijker zetten."





(CVHN)