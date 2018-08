Ravotten tijdens laatste sportkampen Claudia Van den Houte

29 augustus 2018

19u03 1 Denderleeuw De zomervakantie loopt op zijn einde, maar in de sporthal in Denderleeuw zijn er deze week nog twee sportkampen aan de gang: een kleuterkamp en een basket- en omnisportkamp.

Tijdens het 'ridders- en prinsessenkamp' doen kleuters tal van activiteiten. "De kleuters werden naargelang hun leeftijd ingedeeld in verschillende groepen, met telkens een dier als naam", vertelt Charlotte Marcoen, leidster van de 'aapjes'. "In de voormiddag is er steeds een doorschuifsysteem met verschillende postjes, zoals fietsjes, klimmen- en klauteren, een springkasteel en meer. In de namiddag is er een activiteit per groep, bijvoorbeeld een kringspel, kleuren of een voorleesverhaal. Tussendoor oefenen we ook een dansje dat de kleuters vrijdag voor hun ouders en grootouders brengen als afsluiter."

In de voormiddag nemen er 69 kleuters deel aan het kleuterkamp, in de namiddag 66. Tijdens het basket- en omnisportkamp spelen 44 kinderen van 7 tot 14 jaar basketbal en andere sporten.