Ravotten in zomerse temperaturen op laatste dag van speelpleinwerking Awimbalieje in paasvakantie Claudia Van den Houte

19 april 2019

16u39 2 Denderleeuw De paasvakantie loopt op zijn einde, maar vrijdag konden de kinderen in Denderleeuw nog een laatste keer genieten van de mobiele speelpleinwerking Awimbalieje.

De hele paasvakantie lang waren de animatoren van Awimbalieje elke dag op een bepaalde locatie te gast in de gemeente met spelletjes en activiteiten. Vrijdag konden de kinderen terecht op het speelpleintje in de Patrijzenlaan. De kinderen genoten tijdens het spelen en ravotten van de zomerse temperaturen. “De opkomst deze paasvakantie was goed, beter dan vorig jaar”, vertellen hoofdanimatoren Robin en Ina. “Het is dan ook goed weer geweest. Donderdag was het hoogtepunt qua opkomst, met zo’n veertig kinderen. De paashaas is toen ook op bezoek geweest.” Eerder deze week kwam er ook al een dinosaurus langs.