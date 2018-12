Racistische reacties na commentaar op Facebookpost Vlaams Belanger Claudia Van den Houte Rutger Lievens

20 december 2018

20u31 0

Laure Uwase uit Denderleeuw is geschrokken van de beledigende en soms racistische reacties die ze kreeg toen ze commentaar gaf op een Facebook-bericht van Vlaams Belanger Kristof Slagmulder. De reacties kwamen niet van Slagmulder zelf, maar Uwase vindt dat hij had moeten ingrijpen omdat ze op zijn Facebookprofiel werden geplaatst.

“Ga terug naar uw land”, “Ze zouden u beter verwijderen en terugsturen”, “Iemand met die naam kan toch geen Belg zijn” en “Waarom bolt ge het niet af” zijn een aantal van de reacties waar Laure Uwase, kandidaat voor CD&V bij de jongste verkiezingen, van schrok nadat ze commentaar had geleverd op de Facebook-post van Slagmulder. Die had een nieuwsbericht van VTM gedeeld over de jongeren die in Denderleeuw een fietser van zijn fiets had geduwd waardoor die in de Dender was terechtgekomen. Slagmulder had onder meer op gewezen dat het om drie jongeren ging, “1 met zwarte huidskleur en de andere 2 met getaande huidskleur”. Uwase vroeg daarop of hij enkel info deelde waar mensen met een andere of ‘getaande’ huidskleur zouden betrokken zijn en ging daar verder op door, met de besproken reacties tot gevolg dus.

“Ik ben geschrokken”, aldus Laure Uwase. “Het is niet de eerste keer dat ik reageer op dingen die hij post, maar het is de eerste keer dat ik zoveel dergelijke reacties krijg, zonder dat mensen zich afvragen of ze dit wel kunnen maken. Ik heb racisme al meegemaakt op straat, maar dan door één man. Het is de eerste keer dat er zoveel reacties komen, zo’n openlijk duidelijk racistische opmerkingen. Ik ben bang voor de toekomst van onze gemeente. Ik laat me niet intimideren en zal niet bang op straat lopen, maar als ik hiermee word geconfronteerd, kan het bij andere ook gebeuren.”

Volgens haar had Slagmulder moeten ingrijpen. “Hij mag dan zelf die beledigende opmerkingen niet hebben gepost, maar hij kan die mensen wel zeggen dat dit niet kan of zo’n reacties bij Facebook melden. Als publieke figuur heeft hij een bepaalde rol in de maatschappij.” Uwase zegt te beseffen dat zo’n reacties niet representatief zijn voor de hele Vlaamse bevolking. “Ik geloof niet dat alle Vlamingen racisten zijn. Dat weet ik omdat ik zelf sinds ik zeven of acht jaar ben in Denderleeuw woon”, aldus de advocate met Rwandese roots.

Slagmulder voelt zich niet verantwoordelijk voor de besproken reacties. “Ik kan moeilijk alles gaan controleren op mijn Facebookpagina. Er reageren vaak enorm veel mensen. Ik ben alleen verantwoordelijk voor mijn eigen uitspraken en mijn eigen geschriften. Dit is een beschadigingsoperatie van CD&V van mij als persoon. Ik ben geen racist, ik verwerp racisme. Ik heb nog nooit iets racistisch gepost of ben nog nooit aangeklaagd voor racisme. Uwase is reacties komen uitlokken. Als zij vindt dat er zaken zijn die niet kunnen, dat moet zij dat maar melden aan Facebook.”