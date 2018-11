Pop-up 11.11.11-café in De Palaver Claudia Van den Houte

06 november 2018

18u12 7 Denderleeuw Het vernieuwde 11.11.11-comité van Denderleeuw houdt op zaterdag 10 november een actiedag in het teken van het 11.11.11-thema ‘Vluchtelingen en migratie’ in ontmoetingshuis De Palaver.

Het 11.11.11-comité organiseert de actiedag samen met de partners van de GROS en de jeugdbewegingen van Denderleeuw. “We vinden het thema vluchtelingen heel belangrijk en vragen aan alle Denderleeuwenaren om hun warm hart te tonen die dag. Vluchtelingen en migranten zijn immers net als wij allemaal mensen onderweg naar beter”, aldus het comité.

Iedereen is zaterdag van 14 uur tot 18 uur welkom in ontmoetingshuis De Palaver voor een drankje, een pannenkoek of wafel en een goede babbel. Verder zullen jongeren uit de jeugdbewegingen de Scouts en de Chiro op zeven verschillende locaties chocolade, truffels, wenskaarten en stiften verkopen. De opbrengst gaat naar 11.11.11. De locaties zijn de Spar Welle, Proxy Delhaize, Delhaize, Tacos, Carrefour Market, Dreamland en Okay Welle.

Meer informatie via saar_deschrijver@hotmail.com, nele_de_kock@hotmail.com of via de pagina ‘facebook.com/111111-Denderleeuw’.