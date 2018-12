Politie zoekt drie jongemannen die twintiger van fiets in het water duwen langs jaagpad in Denderleeuw Koen Baten

19 december 2018

De politiezone Denderleeuw/Haaltert is op zoek naar drie jongeren tussen 16 en 20 jaar nadat ze op donderdag 27 september 2018 een 29-jarige man in de Dender duwden langsheen het jaagpad in Denderleeuw. Dat was gisterenavond te zien op Faroek op VTM. De drie jongeren stonden ter hoogte van de schiptrekkersbrug in Denderleeuw te praten. Toen de 29-jarige wielrenner kwam aangereden hielden ze hem staande. De man stopt en zet een voet uit zijn pedaal. Plots duwt een van de daders hem waardoor hij valt in de Dender.

De 29-jarige man had net afscheid genomen van zijn vriend en kwam vanuit de richting van Ninove. Het water was op dat moment ijskoud en de man raakte in shock. Hij vroeg nog om te helpen maar de drie jongeren vertrokken met de fiets en vluchtten daarna naar huis. De man raakte niet meer op eigen houtje uit het water door een te steile oever, maar kon gered worden door een voetganger die er langs kwam. De man redde zijn leven, want anders kon het slachtoffer verdrinken. Aan zijn redder vroeg hij drie keer de naam, maar herinnert zich deze niet meer.

Toen hij gered werd, was de jongeman in de war en sloeg hij op de vlucht naar huis over de brug, achter het station in Denderleeuw. Pas een dag later kwam hij melding doen bij de politie over de feiten. De daders zijn jongemannen, waarvan een een zwarte huidskleur had, de twee anderen hadden een getaande huidskleur. Een van de drie mannen droeg een kaki-kleurige of groene broek en bleke schoenen. In welke richting de personen wegliepen is op dit moment niet duidelijk.

De fiets was van het merk trek, grijs met blauwe accenten, en had twee drinkbussen mee. Ook een gps-systeem was aanwezig. De politie is nu op zoek naar de daders of iemand die ze gezien heeft kort na de feiten. Verder is de politie ook op zoek naar de voetganger die er passeerde of naar de fiets die de daders hebben meegenomen. Ook mogelijke getuigen van wie de man zien lopen hebben mogen zich melden. Wie meer informatie heeft over de zaak kan contact opnemen via het nummer 0800 30 30 0 of via opsporingen@police.belgium.eu.