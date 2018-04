Politie pakt 17 illegalen op 21 april 2018

De politie van Haaltert/Denderleeuw heeft donderdagnamiddag 17 illegalen aangetroffen langsheen de spoorweg in Welle. Dat bevestigde de politiezone. "Blijkbaar zaten de illegalen in een vrachtwagen verstopt, maar zijn deze er in Erembodegem uitgesprongen. De vluchtelingen, voornamelijk afkomstig van Eritrea, verspreidden zich, maar konden even later toch worden opgepakt door de politie", aldus Wim Van Vaerenbergh. Van de 17 vluchtelingen, waren er vijf minderjarig. Zij werden ten dienste gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken en zullen onderzocht worden. De andere werden opnieuw vrijgelaten door de politie. (KBD)