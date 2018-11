Politie kan fietsendief oppakken die al wekenlang op pad was Koen Baten

15 november 2018

12u50 3

De politiezone Denderleeuw/Haaltert heeft afgelopen dinsdag een fietsendief opgepakt die de laatste weken meerdere fietsdiefstallen pleegde. Het gaat om een 18-jarige man die verblijft in Denderleeuw. Hij ging de afgelopen week vaak aan de haal met fietsen die aan het station stonden. Ook aan verschillende scholen in Denderleeuw had hij toegeslagen. De dief bekende de diefstallen aan de politie nadat hij werd opgepakt. De man is geen onbekende en pleegde in het verleden al gelijkaardige feiten. De jongeman werd voor de onderzoeksrechter in Dendermonde geleid, die besliste om de man aan te houden.