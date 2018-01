Politie houdt klopjacht op drie inbrekers, één verdachte opgepakt 02u56 0 Denderleeuw In Welle heeft de politie gisterenavond twee uur lang een klopjacht gehouden op drie inbrekers. De politie kon al één verdachte arresteren.

Rond 18.30 uur braken enkele personen een woning in de Broekstraat binnen. De eigenaar van de woning kwam op dat moment net thuis, en merkte op dat het licht brandde. "Ik vond dit heel vreemd, want op dat moment was er nog niemand thuis. Toen ik mijn auto op de oprit parkeerde liepen er twee mannen langs achter weg en vertrok de derde met een lichtblauwe auto die op straat geparkeerd stond", aldus de eigenaar.





Snel verdachte opgepakt

De daders raakten binnen door een raam dat half open stond volledig open te breken. De politie kwam snel ter plaatse en startte onmiddellijk een klopjacht. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van een helikopter. De politie kon vrij snel één van de verdachten oppakken, over de andere twee is op dit moment nog geen info. "De daders hebben ook eerst gebeld bij de buren om te vragen waar er een bushalte was, vermoedelijk was dit om te kijken of er iemand thuis was, bij mij konden ze dus hun slag gaan."





Het is nog niet duidelijk of er effectief iets gestolen werd uit de woning. Het labo kwam gisterenavond ook nog ter plaatse om onderzoek te doen. (KBD)