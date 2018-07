Politie betrapt spoorloper Koen Baten

24 juli 2018

De politiezone Denderleeuw/Haaltert heeft vandaag een spoorloper betrapt. Een anonieme patrouille was bezig met een controle aan de spooroverweg aan de Hertstraat in Welle. De controle werd uitgevoerd omdat er de laatste maanden meerdere beelden en foto's zijn opgedoken over pendelaars die sporen oversteken op plaatsen waar het verboden is en terwijl de slagbomen naar beneden zijn. "We hebben die persoon meteen aangesproken en hem geconfronteerd met de feiten", bevestigt commissaris Wim Van Vaerenbergh. "Het dossier zal nu overgemaakt worden aan het parket en zij zullen verder beslissen wat er met de spoorloper zal gebeuren", klinkt het. De politie zal binnenkort ook samen met de NMBS bekijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de veiligheid te vergroten en te voorkomen dat er in de toekomst nog meer spoorlopers opduiken. Vorige week nog werden spoorlopers gefilmd, maar er is nog geen spoor naar de overtreders.