Poging inbraak bij handelaar 05 maart 2018

In de Nieuwstraat in Denderleeuw hebben onbekenden zaterdag proberen inbreken bij een krantenwinkel. Het is niet de eerste keer dat de zaak te maken krijgt met inbrekers. In het verleden werden er al drie pogingen ondernomen om binnen te breken. Ze werden ook al een keer bijna overvallen. De dieven werden wel opgeschrikt door twee honden die de wacht hielden, waardoor er geen buit kon gemaakt worden. De deur raakte door de inbraak wel beschadigd en de brandweer kwam ter plaatse om deze terug dicht te maken. (KBD)