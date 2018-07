Plezier voor jong en oud op 'Parasol' Claudia Van den Houte

14 juli 2018

In de tuin van 't Kasteeltje in Denderleeuw is het minifestival 'Parasol' zaterdag neergestreken. Jong en oud konden er terecht voor tal van animatie. Voor de kinderen was er in de namiddag de show Eureka!, de clownvoorstelling 'Viva Victor' en kwamen er twee kinderbands optreden. 's Avonds waren de optredens gericht op volwassenen. De bezoekers konden aan eet- en drankstandjes proeven van zowel gerechten uit de Belgische keuken als meer exotische gerechten. De hoge temperaturen maakten van 'Parasol' een zwoel zomerfestival. Op zaterdag 18 augustus komt 'Parasol' opnieuw naar de tuin van 't Kasteeltje.