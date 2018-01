Plannen voor islamitische gebedsruimte 02u45 0

De vzw Safa Dender heeft plannen om een gebedsruimte voor moslims in Denderleeuw te vestigen. Ze zou daarvoor een gebouw in de Guido Gezellestraat willen aankopen. Er wordt momenteel geld ingezameld om de aankoop te financieren. Dat blijkt uit een folder die wordt verspreid en die in handen kwam van gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). Zijn partij is alvast een petitie gestart online. "We zijn ervan overtuigd dat het overgrote deel van de Denderleeuwse inwoners hiermee niet akkoord gaat. En zullen alle politieke en wettelijke middelen aanwenden om de komst van een moskee te verhinderen. Een moskee in Denderleeuw zou de islamisering en verfransing in onze gemeente alleen maar verder in de hand werken", aldus Slagmulder. De petitie is te vinden op www.petities24.com/geen_moskee_in_denderleeuw_teken_vandaag_nog_deze_petitie#form. (CVHN)