Pikkeling zakt af naar Hof Ten Henne

26 juli 2018

11u52 1 Denderleeuw Het internationaal folkloristisch oogstfeest 'de Pikkeling' strijkt op maandag 30 juli neer in Iddergem

De Pikkeling vindt elk jaar tijdens het laatste weekend van juli plaats in de Faluintjesstreek. Het oogstfeest zakt ook telkens af naar Denderrleeuw. Dit jaar is deelgemeente Iddergem aan de beurt. Buitenlandse groepen uit Mexico, Montenegro, Kenia en Mongolië brengen een kleurrijk spektakel in Hof Ten Henne.

Zo brengt het nationaal folkfloreensemble van Mongolië indrukwekkende dansen en harmonieuze melodieën in hun prachtige kostuums. KACTAS Afrika is dan weer gespecialiseerd in Keniaanse traditionele dansen uit verschillende etnische gemeenschappen van Kenia. Het ensemble Cnra Gora uit Montenegro belicht met haar dansen en liederen de cultuur, de etnische groepen en het land, en Grupo Folklorico de Mexico is een typisch Mexicaanse Marriagi band.

De Pikkeling vindt maandag vanaf 19 uur plaats in Hof Ten Henne, in de Hoogstraat. Omdat er weinig parkeermogelijkheden zijn, wordt aangeraden om met de fiets of te voet te komen.