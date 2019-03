Peuter sterft in crèche: ouders mogen autopsieverslag niet inkijken Parket onderzoekt zaak: “Maar het gaat om natuurlijke dood” Koen Baten

05 maart 2019

19u57 0 Denderleeuw Paulin Kamena en Mamie Gisele Bamona blijven met veel vragen achter na het overlijden van hun zoontje Benjamin Parfait Kamena. De tweejarige peuter overleed vorige week dinsdag in een crèche in Denderleeuw. “Het enige dat ze ons willen vertellen is dat het om een natuurlijk overlijden gaat, meer details krijgen we niet”, zegt papa Paulin.

De ouders van Benjamin, die geboren werd met het syndroom van Down, zijn zwaar onder de indruk na het verlies van hun zoontje. Vorige week dinsdag voerden ze hun peuter ‘s morgens nog nietsvermoedend naar de crèche. Toen ze hem ‘s avonds kwamen ophalen was Benjamin dood. De crèche had hen niets laten weten. “Toen we binnenkwamen, merkten we dat hij een bloedneus had. We vroegen om uitleg, maar die hadden ze niet. We hebben toen onze zoon nog proberen reanimeren. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten”, vertelt Paulin.

Natuurlijke dood

Toen het koppel om meer informatie vroeg, duurde dat erg lang. Het parket ging uit van een verdacht overlijden en liet een autopsie uitvoeren. Die nam enkele dagen in beslag. De ouders kregen te horen dat het om een natuurlijke dood ging, maar meer details kregen ze niet.

“In welke omstandigheden is hij gestorven? Had hij ademhalingsproblemen? Was er iets anders aan de hand? Niemand wil ons meer uitleg geven. Dat maakt het bijzonder moeilijk om dit te verwerken", zeggen de ouders.

Verschillende telefoons naar het ziekenhuis in Gent en naar de politie brachten geen oplossing. “Wij begrijpen niet dat ze ons niets meer kunnen vertellen. Het enige wat wij willen is duidelijkheid, zodat we iets kunnen zeggen aan onze familie", klinkt het.

Niet fout van crèche

Het koppel wil de crèche zeker niet aanvallen. “We vertrouwen erop dat het parket zijn werk correct doet. Onze Benjamin ging meer dan een jaar naar de crèche, dus ze kenden hem goed. Het enige wat ik jammer vind, is dat ze ons niet eerder hebben opgebeld", aldus Paulin.

Klacht bij onderzoeksrechter

De ouders namen ook al een advocaat onder de armen. Abderrahim Lahlali verdedigt hen en diende dinsdag klacht in bij de onderzoeksrechter om meer details te krijgen.

“Wij willen duidelijkheid over deze zaak en een grondiger onderzoek. Het kindje was al even dood voor de ouders erbij werden gehaald. Het is raar dat zij niet meer informatie krijgen en daarom dienden we een klacht in”, aldus Lahlali.

Het parket bevestigt dat er een onderzoek is naar aanleiding van het overlijden van de baby. “Er is een autopsie uitgevoerd. De politie moest de ouders in kennis stellen van de resultaten", aldus An Schoonjans. “Volgens de eerste vaststellingen zijn er geen aanwijzingen van criminele tussenkomsten voor het overlijden, maar het onderzoek loopt nog", aldus Schoonjans.