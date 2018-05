Pastorijtuin open voor bezoekers tijdens zomer 14 mei 2018

02u30 0 Denderleeuw Tijdens de weekenddagen in de zomermaanden kunnen inwoners van Denderleeuw een bezoekje brengen aan de pastorijtuin aan de Dender, nabij het Dorp.

De gemeente stelt de tuin samen met de kerkfabriek Sint-Amandus open op vrijdag en zaterdag van 12 tot 18 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. "De pastorijtuin is onder handen genomen door onze gemeentelijke groendienst en ligt er piekfijn bij", zegt Jan De Nul, schepen voor Erfgoed en Groenbeleid (CD&V)."Een bezoek aan de verborgen pastorijtuin is een echte aanrader", aldus schepen Yves De Smet (LvB/sp.a).





Ideale plek

"Door de ligging aan de Dender is de tuin een ideale plek voor wandelaars en fietsers om even tot rust te komen. In de zomermaanden juli en augustus kan je er elk weekend op vrijdag, zaterdag en zondag terecht."





Het domein is enkel toegankelijk voor voetgangers, niet voor fietsers of honden. Bezoekers kunnen de pastorijtuin betreden langs de grote, groene poort aan de kant van de voetgangersbrug. (CVHN)