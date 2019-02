Parkeerverbod en wegomlegging in Guido Gezellestraat voor aanleggen plantenvakken Claudia Van den Houte

22 februari 2019

12u47 0 Denderleeuw In de Guido Gezellestraat in Denderleeuw zal er vanaf maandag 25 februari tot vrijdag 1 maart een parkeerverbod gelden en is er een omleiding.

De gemeente laat in de straat opnieuw plantenvakken aanleggen. Recent werden in de Guido Gezellestraat verschillende bolacacia’s verwijderd. De beplanting was verouderd en zeer onderhoudsintensief. Daarom zal de beplanting er vervangen worden door een variatie van vaste planten.

De groendienst van de gemeente zal volgende week de plantvakken opnieuw aanleggen. Daarvoor is er dus een parkeerverbod in de straat. Om de werken in alle veiligheid te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om de Guido Gezellestraat af te sluiten tussen de Kiekenborrestraat en de Koopwarenstraat van 7.30 tot 16.30 uur.

De omleiding gaat via het Dorp, A. De Cockstraat, Middenstraat, Boomgaardstraat en Koopwarenstraat. In het deel van de Guido Gezellestraat tussen de Geallieerdenstraat en de Kiekenborrestraat geldt gedurende de werken tweerichtingsverkeer.