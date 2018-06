Oudste (94) en jongste (18) N-VA-kandidates verschillen bijna 76 jaar 29 juni 2018

03u09 0

N-VA Denderleeuw heeft haar oudste en jaar jongste kandidate bekendgemaakt. Het verschil tussen beide kandidates bedraagt bijna 76 jaar. Britt De Jonge wordt twee dagen voor de verkiezingen 18 jaar, Anna Van Impe wordt twee maanden later 94 jaar. Beide kandidates komen uit Welle en werden door OCMW-raadslid Carla Vanmulders gevraagd om op de lijst te staan. "Ik ben blij en fier dat men mij dat gevraagd heeft", zegt Anna. Zij komt voor het eerst na meer dan 30 jaar opnieuw op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. "In 1960 kwam ik voor het eerst op voor de Volksunie in Welle. Ik nam daarna nog iedere keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen tot de fusie van Denderleeuw, Welle en Iddergem in 1977. Daarna ben ik nog één keer opgekomen. Of mijn leeftijd geen probleem kan zijn? Nee hoor, ik ben nog altijd gezond." (CVHN)