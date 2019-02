Ouders onvergunde kinderopvang plannen gerechtelijke stappen Claudia Van den Houte

17 februari 2019

19u54 2 Denderleeuw De ouders van de kinderen die naar kinderopvang Baby Paradise in Welle gingen plannen gerechtelijke stappen.

Twee dagen geleden schreven we al dat de ouders van 27 kinderen op enkele dagen tijd een nieuwe kinderopvang moesten vinden voor hun kindje omdat Baby Paradise maandag de deuren sluit. De kinderopvang bleek al vijf maanden geen vergunning te hebben, maar de ouders werden pas donderdagavond op de hoogte gebracht dat de opvang ermee stopt. Verschillende ouders willen nu naar de rechter stappen. “We zijn te weten gekomen dat onze kinderen ook niet verzekerd waren. Ik snap niet dat zoiets kan gebeuren”, aldus Robin Schouppe, één van de ouders nog. “Onze kinderen werden gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is te gek voor woorden. We hebben het er zeer moeilijk mee dat onze kinderen vijf maanden het instrument waren van een platte commerce.”

Niet alleen Kind en Gezin, die beslist over vergunningen, maar ook de gemeente krijgt kritiek van de ouders voor niet vroeger te hebben ingegrepen of gecommuniceerd te hebben. Kind en Gezin wou de organisator van de kinderopvang de kans geven om alles in orde te brengen. De gemeente zou hem meerdere keren tevergeefs hebben uitgenodigd voor overleg.