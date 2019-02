Ouders krijgen uitleg na sluiting kinderopvang Baby Paradise Claudia Van den Houte

27 februari 2019

22u29 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw heeft na de sluiting van kinderopvang Baby Paradise in Welle alle getroffen ouders uitgenodigd op een informatievergadering. Ze wil hen helpen om een financiële vergoeding te verkrijgen, maar de ouders reageren afwachtend.

Baby Paradise sloot vorig week definitief de deuren. De kinderopvang had toen al maanden geen vergunning, maar de ouders van de kindjes hadden daar geen weet van en werden pas enkele dagen vooraf op de hoogte gebracht dat de crèche zou sluiten. Tijdens de infovergadering kregen de getroffen ouders uitleg. “Al staan we als gemeentebestuur machteloos tegenover zo’n drastische beslissing van de zelfstandige organisator, toch stellen we alles in het werk om de getroffen ouders te helpen in hun zoektocht naar een nieuwe opvanglocatie voor hun kindjes”, aldus schepen voor Kinderopvang Sofie Renders (CD&V).

Solidair

“Onze dienst Opvoeden heeft in eerste instantie alle ouders op de hoogte gebracht over het actuele opvangaanbod in de regio. Er waren in Denderleeuw zelf immers maar weinig vrije plaatsen. Toch toonden zowel onze gemeentelijke kinderopvang als de andere zelfstandige opvanglocaties in Denderleeuw zich solidair en deden ze inspanningen om de baby’s en peuters naar hun mogelijkheden op te vangen. Ook Infano vzw reikte een vangnet aan voor een tiental kinderen, maar het is zeker niet evident en makkelijk voor de ouders, dat begrijpen we.”

De gemeente probeert te helpen omdat ze beseffen dat ze mee verantwoordelijk zijn, ook al durven ze dat niet in het openbaar te zeggen Sven Vanlangendyck

Tijdens de infovergadering gaven de medewerkers van Kind & Gezin eerst een tijdlijn met alle feiten. Er werd geluisterd naar de verhalen van de ouders. Zij werden ook geïnformeerd over het financiële luik. Voor de periode waarin de zelfstandige zaak zonder vergunning aan het werk was, kunnen ouders immers geen fiscaal attest krijgen voor de betaalde facturen. “Kind & Gezin liet weten dat het mogelijk is om via de federale Consumentenombudsdienst in Brussel klacht in te dienen om alsnog te proberen een financiële vergoeding te bekomen”, vervolgt Renders. “De gemeente wil de ouders hierbij ondersteunen, zowel bij de opmaak van het klachtendossier als door het aanbieden van gratis eerste juridisch advies via het OCMW. Daarom vragen we de ouders om alle facturen en hun contract door te sturen naar huisvanhetkind@denderleeuw.be of binnen te brengen in het Huis van het Kind. Ook als er nog ouders zijn die opvang zoeken voor hun kind, vragen we hen om met het Huis van het Kind contact op te nemen.”

Gemeente verantwoordelijk

Voor de ouders is alles nog niet koek en ei. “De gemeente probeert te helpen omdat ze beseffen dat ze mee verantwoordelijk zijn, ook al durven ze dat niet in het openbaar te zeggen”, zegt Sven Vanlangendyck, één van de ouders. “Dat de gemeente ons heeft geholpen en machteloos stond, is kort door de bocht. Ze wisten dat de vorige organisator van de kinderopvang al meerdere keren failliet is geweest en dat er overcapaciteit was. Als je dat weet, dan moet je actie ondernemen. Ze hadden de ouders moeten informeren en hadden kunnen ingrijpen om de opvang te sluiten. En voor onze nieuwe opvangplaats hebben we als ouders grotendeels zelf moeten zorgen. Op de infovergadering heb ik niets nieuws gehoord, alleen dat de gemeente de dossiers zal samenbrengen. Ik zal dat doen, net zoals het merendeel van de ouders denk ik, maar het blijft de kat uit de boom kijken of het iets zal opleveren.”