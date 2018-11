Ouderraad Vrije Basisschool verkoopt soep en cupcakes voor Rode Neuzen Claudia Van den Houte

23 november 2018

12u05 1 Denderleeuw De ouderraad van de Vrije Basisschool (VBS) Welle houdt een actie voor Rode Neuzen Dag.

Op donderdag 29 november zal de ouderraad soep en cupcakes verkopen ten voordele van Rode Neuzen Dag, waarvan de opbrengst ook dit jaar wordt gebruikt om het mentaal welzijn van jongeren op scholen aan te pakken. Er zullen ook rode neuzen te koop zijn. De rode neuzen worden trouwens nu al verkocht op de school, aan de stand van de ouderraad onder het portiek en in de zorgklas.

Een tas soep of cupcakes kopen kan donderdag van 15 uur tot 16.30 uur aan de school in de Kerkstraat in Welle.