Oudere vrouw rijdt woning binnen nadat ze haar garage wil verlaten Koen Baten

06 november 2018

15u24 7

In de Langestraat in Welle is een 81-jarige vrouw uit Denderleeuw dinsdag met haar wagen tegen een gevel van een woning gereden. De bestuurster wou uit haar garage vertrekken aan de overkant van de straat, toen ze vermoedelijk het gaspedaal te hard induwde en bleef achteruit rijden. Met haar Toyota botste ze tegen de gevel van residentie De Regent en vernielde ze de muur van een slaapkamer. De bewoonster was op het moment van de feiten niet aanwezig. Het voertuig van de vrouw geraakte zwaar beschadigd en was niet meer rijvaardig. De brandweer van Denderleeuw kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de woning winddicht te maken met houten platen. Bij het ongeval geraakte niemand gewond. Het is niet duidelijk of de vrouw nog thuis zal slapen of opgevangen zal worden bij familieleden.